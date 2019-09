ADŽIKA, PIKA EA TAGAJA: 6 lihtsat retsepti ja video, kuidas teha elule mõnusalt särtsu andev kaste 

Adžika Foto: Jaan Heinmaa

Selline mõnus krehvtine segu võiks olla kodus alati olemas! Nüüd suve lõpus on õige aeg seda valmistada – on, mida talvel mekkida ja sõpradelegi kinkida.

Adžika lambalihast šašlõkile Foto: Tarmo Virkus

Kõik, kes austavad Kaukaasia kööki, teavad, kuivõrd kepsakas on üks krehvtine-ürdine adžika. Asendamatu kaaslane šašlõkile, lisaks annab maitsetest tulvil määre hulganisti võimalusi katsetamiseks – proovi selles erinevaid lihasid marineerida, lisa suppidele ja hakklihatoitudele, määri juustuleivale. See adžikaretsept on Gruusia päritolu.