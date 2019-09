"VANAMEHE FILMI" FÄNNIDELE: Igaüks võib ise munavalgest ja soolast vanamehe teha 

Vahet pole, kas valmistada ümbris mere-, laua- või tavalise keedusoolaga. Küll aga kehtib põhimõte, et mida peenem sool, seda tihedam tuleb koorik ja väiksem on tõenäosus, et sellesse tekivad lõhed. See on oluline, sest lõhedest pääseb aur välja ja toit kipub kuivama.