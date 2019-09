Küpsetised ÕNNESTUB ALATI JA MAITSEB KÕIGILE: Suur feta-spinatipirukas Tiina Lebane , täna, 08:49 Jaga: M

Suur feta-spinatipirukas Foto: Jaan Heinmaa

See on pirukas, mis alati õnnestub ja kõigile maitseb. Ahjusoojalt on see omavalmistatud kartuli-rukkipõhja ja mahlase spinati-feta-munatäidisega hõrgutis hea lõuna- või õhtusöök, millele piisab lisandiks vaid kergest salatist. Külmaks suupisteks võid aga suure plaaditäie kasvõi mõnekümneks palaks lõigata. Muide, osa spinatist võid asendada näiteks peeneks hakitud lehtkapsaga.