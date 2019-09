VIDEO JA GALERII |KALAKOKA MEISTRIKLASS: Kuidas puhastada haugi ja valmistada temast Kodavere kotlet 

Kui mikrobuss juba õrnalt näljaste toiduajakirjanikega Peipsi veeres Alatskivile Maitseelamuste kotta sisse sõidab, on suur, vaat et kolmekilone haug juba veest välja tõmmatud. Tema saatuseks on saada näidismaterjaliks, kuidas võimalikult väheste kadudega kala rappida ning mida maitsvat selles t teha saab.

End Peipsikandi suunamudijaks kutsuda palunud kojaperemees Tauno Laasik on küll võimeline ka suuga toidu maitsvaks rääkima, ent suudab pika jutu kõrvale ka pika noaga kiirelt tööd teha. Siuh siit ja säuh sealt, ning suur haug on täiesti luuvaba enne, kui keegi taolise kala rappimise keerukuse üle väga ohkima jõuab hakata.

Kuidas? Vaata aga hoolikalt allolevat videot! „Mulle meeldib kala puhastada niimoodi, et alustan selja pealt,“ seletab Tauno. „Selleks tuleb kala lõigata lõhi nii ühelt poolt selgroogu kui ka teiselt poolt. Nii saab tast kätte täiesti puhta liblika.“

Edasi näitab Tauno seda, kuidas haug luuvabaks saada. „Haugi saab teha niimoodi söödavaks, et tal pole ühtegi harkluud sees,“ sõnab ta. „Harkluud pärsivad tavaliselt haugi söömist. Ent näed, siin liha sees 45-kraadise nurga alt on need luud kinni. Ja me lõikame need luud lihtsalt ribana välja. Mööda seda lahkjoont mööda nahka peaaegu nahani. Teiselt poolt ka.“

Tauno nuga jookseb siredalt mööda kala ning juba tõstab ta üles luudega nahariba. Hiljem on sellest kraamist hea puljongit keeta. Haug seal all näeb välja nagu lubadus helgest homsest. Lihtsalt imeilus. See tupsutatakse veel salvrätikuga kuivaks – jumalate eest, kala EI tohi pesta, manitseb Tauno, sest see liha imab vett nagu käsn ja siis on asi mokas.

Kuna me teeme kalast kotleti nimel hakkliha, tõmbab mees kalalt ka naha maha. See aga ei lähe teps mitte komposti, vaid hoopis korraks keevasse vette ja kuivatisse, et muutuda mõnusaks kalakrõpsuks.

Nüüd aga tuleb kotletivalmistamise faas. Üllatavalt ei midagi keerulist. Kalake läbib mängleva kergusega hakklihamasina, saab endale juurde ühe muna, pool peotäit hakitud tilli ja veidi maitseaineid. Tavaoludes peaks tainas nüüd paar tundi seisma, et selleläbi tõsta oma vormimisvõimet, ent kuna külas on näljased toiduajakirjanikud, ei saa ta seda hingetõmbeaega teps mitte.