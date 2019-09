SÄRTSAKAS JA VEGAN: patatas bravas ehk praetud kartulid vürtsika tomatikastmega 

2. Kastme valmistamiseks koori ja haki sibul ja küüslaugud peeneks. Puhasta ja haki ka paprika väikesteks tükikesteks. Kuumuta poti põhjas õli ning hauta köögiviljatükke umbes 10 minutit või kuni need on pehmed. Lisa suitsupaprika ja Cayenne`i pipar ning poole sidruni mahl. Kuumuta segades paar minutit. Lisa tomatipüree ja maitse järgi soola, lase kastmel rahulikult keema tõusta ja hauta siis madalal tulel umbes 20 minutit, kuni see on veidi paksemaks keenud. Kui soovid, või kastme ühtlaseks püreestada. Kui oled köögiviljad eelnevalt väga väikeseks hakkinud, siis võid selle ka tükiliseks jätta.