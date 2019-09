Toiduuudised NII HÕRK SÜGIS! 10 tummist ja maitseküllast retsepti, millega looduse küpsemist nautida Manona Paris , täna, 17:07 Jaga: M

GALERII

Sügisene chilli con carne kalkunilihaga Foto: Jaan Heinmaa

"Kuid armas minule on sügis, suve surm, kui aasta rikkused kõik kogutud on aita," lausus juba suur poeet Aleksandr Puškin. Kolletamisaeg on kulinaarselt ka äärmiselt rikas, niiet lase end innustada neist retseptidest ja me vannume - see saab olema üks väga kuldne aeg!