Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ | 23.-29. september: tervislikult ja maitsvalt koos Eesti toiduga! Jane Maastik, toitumisnõustaja , täna, 09:04 Jaga: M

Toit Eesti toorainest Foto: Jaan Heinmaa

September on Eesti toidu kuu. Sel ajal tuleks rohkem tähelepanu pöörata kohalikku päritolu toiduainetele, kasutades neid oma igapäevaste roogade valmistamisel. Selle nädala menüüs on toidud, mille tooraine on põllult ja aiast, lisaks ka metsast ja merest. Seega ikka sealt, kust eestlastele on läbi aegade omane olnud.