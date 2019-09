POHLAD JA JÕHVIKAD PURKI! 10 retsepti, kuidas ise teha mõnus moos talvise prae kõrvale! 

Pohla nimetatakse meie metsade supermarjaks ja ega ka jõhvikas kaugele jää. Kumba eelistada on maitse küsimus, pihl on pisem ja jõhvikas suurem. Mõlemaid saab hoiustada ka puhtalt vee all hoides, tegu on suure bensoehappe sisalduse tõttu äärmiselt hästi säiliva marjaga.

Mõlemaid marju on rahvameditsiinis kasutatud palavikulangetaja ja janukustutajana. Neis on C-vitamiini ja ohtralt kasulikke mineraalaineid. Nii jõhvikat kui ka pohla kasutatakse ka organismi puhastajale, sest needsamad happed, mis ei lase üsna kenakest suhkrusisaldust esile tõusta, on bakterite elutegevust pärssiva toimega.

Mõlemast marjast Saab kenasti teha nii kooke, moose kui ka keediseid. Kuna pohla maitse on intensiivsem, on sellest enam tehtud keediseid. Viimastes on sageli hapud marjad segatud mahedama maitse nimel õunaga. Jõhvikaid aga kasutatakse rohkem roogade seas. Ent talvisele pidulikule lauale passivad mõlemast marjast tehtud keedused!

Pohlamoos Foto: Jaan Heinmaa

Ideaalne moos purukoogi jaoks, hapukas ja lahe. Kuna pohlad aitavad iseenesest moosil hästi säilida, võib suhkrugagi üsna maitse järgi ringi käia.