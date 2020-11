HEAD JÕHVIKAMOOSI PÄEVA! 10 retsepti, kuidas ise teha mõnus moos talvise prae kõrvale!

Pohla nimetatakse meie metsade supermarjaks ja ega ka jõhvikas kaugele jää. Kumba eelistada on maitse küsimus, pohl on pisem ja jõhvikas suurem. Mõlemaid saab hoiustada ka puhtalt vee all hoides, tegu on suure bensoehappe sisalduse tõttu äärmiselt hästi säiliva marjaga.

Mõlemast marjast Saab kenasti teha nii kooke, moose kui ka keediseid. Kuna pohla maitse on intensiivsem, on sellest enam tehtud keediseid. Viimastes on sageli hapud marjad segatud mahedama maitse nimel õunaga. Jõhvikaid aga kasutatakse rohkem roogade seas. Ent talvisele pidulikule lauale passivad mõlemast marjast tehtud keedused!

Pohlamoos Foto: Jaan Heinmaa

Ideaalne moos purukoogi jaoks, hapukas ja lahe. Kuna pohlad aitavad iseenesest moosil hästi säilida, võib suhkrugagi üsna maitse järgi ringi käia.