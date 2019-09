RIHM PURUNES? 10 lihtsat retsepti, millega kaalulangetust alustada 

See kook on olnud väga menukas nii kontoris kui ka lasteaias. See on ka hea moodus panna lapsed köögivilju sööma – kõrvitsa annab suurepäraselt asendada nii kaalika, bataadi kui ka porgandiga. Väga hea tervislik ning toitev hommikueine või vahepala vanusest sõltumata!