Olustvere hoidistemessi korraldaja tunneb rõõmu soolaste keediste trendi üle 

"Hoidistemess on koht, kus tullakse välja uute ideedega ja parandatakse traditsiooniliste mooside maitseid. Aasta-aastalt on kasvanud uute maitsete loojate armastus soolaste hoidiste vastu ning tõusev trend on maitseainete ja ravimtaimede kasutamine hoidistes,” rääkis hoidistemessi korraldaja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli juht Arnold Pastak.