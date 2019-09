TOIDUAABITS | Rillette - mis toit see on? 

Traditsiooniliselt valmistatakse seda rasvasest sealihast. Ent üha enam on hakatud kasutama ka teisi lihasid (linnu-, kana-, küüliku- või vasikaliha). Valmistamiseks hautatakse liha rasvas pehmeks, seejärel ribastatakse ning asetatakse omas mahlas purki. Valmistamisel on oluline jälgida, et rasva oleks purgis niipalju, et see õhukese kihina liha kataks. Rasvakiht hoiab rooga kuivamise eest ja aitab seda ka säilitada.