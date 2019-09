EVELIN ILVES: Seened kui ravimid, on sel päriselt sisu? 

Olen Margit Härma, kirgliku ja põhjaliku seentetundja, vaat et elusa seeneatlase käest õppinud, et osa seeni tulevadki maapinnale oma ilu näitama vaid igal kolmandal aastal. Kui täpselt need aastad sul seenel käimise mõttes vahele jäävad, võib kergesti terve kümnend mööda minna, enne kui mõnd oma lemmikut taaskord kohtad.

Nii ma korjasingi eelmisel pühapäeval ainult soopilvikuid, mida isegi marineerimiseks kupatama ei pea. Kui soovid ilusat eredat värvi säilitada, tuleb need lihtsalt hea õli või gheega/võiga kergelt mõlemalt poolt läbi praadida ning siis saad neid kas tervete „steikidena” või ribadeks hakituna külmutuskottidesse (õhk aja välja!) pakituna hiilgavalt sügavkülmas säilitada. Maitset on neil ka omajagu – ka lihtne võileib sellises „seenesteigiga” on ülimaitsev.

Sel aastal olen juba jõudnud teha ka puravike, kuuseriisikate ning männiseente retke. Ja hasarti jätkub, sest juba sel pühepäeval läheme koos Margitiga metsa, et juba esmaspäeval minu juures üks põhjalik seenenäitus, koolitus ja õhtusöök valmis kokata. Ootan seda tõelise õhinaga!

Seened, mis ravivad

Aga viimati metsas olles meenus mulle, et seened on ju tegelikult adaptogeenid. See tähendab, et nende mõju avaldub vastavalt peremeesorganismi vajadusele. Piltlikult öeldes - kui vaja midagi suurendada, siis suurendame, kui aga hoopis vähendada, siis mõjume selles suunas.

Ja mulle meenus üks unustamatu külaskäik Hiina, Pekingis asuvasse maailma suurimasse Hiina Traditsioonilise Meditsiini (HTM) Instituuti. Selles asutuses õpetatakse arste sootuks teistmoodi kui Lääne ülikoolides. Isegi organsüsteeme käsitletakse seal teisiti kui meil. Diagnostikast ja haiguste ning terve olemise kontseptsioonidest rääkimata.