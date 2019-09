KUI EI TEA MIDA SÜÜA TEHA: 10 kiirestivalmivat rooga, siit leiad midagi just täna õhtuks 

Ühepanniroog värske kartuli, krõbeda kala ja paksu ürdikastmega Foto: Jaan Heinmaa

Lihtne, tervislik ja paigas maitsetega argiõhturoog valgest kalast. Kasutada võid nii värsket kui ka külmutatud kala. Viimane sulata ja nõruta enne ahju panemist, et roog liiga vesine ei jääks. Tee kindlasti ka paks ürdikaste, sest just see on roale oluline maitseandja.