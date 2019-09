Toiduuudised VARU JULGESTI! 9 toitu, mis ei lähe peaaegu kunagi halvaks Toidutare , täna, 15:15 Jaga: M

Riis Foto: PantherMedia/Scanpix

Need on toiduained, mille puhul ei pea riknemist niiväga kartma. Kasulik on muidugi omada ka kainet mõistust, et kui ikkagi lõhn ja vaatepilt on silmselgelt halb, ära oma jonnist neid siiski söö.