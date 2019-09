SUUREPÄRANE SÜGISTOIT: punane seene-köögiviljasupp 

1 tk Keskmine sibul 3 tk Küüslauguküüs2 tk Suur porgand 2 tk Sellerivars150 g Värsked või külmutatud aedoad250 g Pruunid šampinjonid 3 spl Oliiviõli 1 spl Paprikapulber1 spl Kuivatatud tüümian 1 purk Purustatud tomatid (400-500g)6 dl Vesi Sool Purustatud must pipar 2 spl Punase veini äädikas 2 peotäit Täismakaronid400 g Valged või punased oad vees1 tl Soovi korral pesto

2. Kuumuta poti põhjas õli ja prae seened läbi. Lisa köögiviljad, paprikapulber ja tüümian ning hauta segades 5–6 minutit. Vala potti purustatud tomat ja 5–6 dl vett (loputa väikese veekogusega ka tomatipurki jäänud kraam potti). Maitsesta soola ja pipraga ning lisa veiniäädikas ja makaronid. Lase supil keema tõusta ja hauta keskmisel kuumusel, kuni köögiviljatükid ja makaronid on pehmed (20–25 minutit). Loputa oad külma vee all, vala potti ja lase supil korraks keema tõusta. NB: kui kasutad külmutatud aedube, siis lisa need koos ubadega.