TÕHUS KODUNE TOIT! Kaerakruubi-kartulipuder röstitud juurviljadega  

4. Samal ajal, kui juurikad ahjus, pane potti kooritud ja tükeldatud kartulid ning nende peale pestud kruubid. Kalla peale nii palju vett, et ained on kaetud ja lisa sool. Hauta kaane all kuni ained on pehmed u 30-35 minutit, kui puder jääb liiga kuivaks, lisa hautamise ajal veidi vett.