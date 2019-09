10 SOOJA PIRUKAT: kasuta ära praejäägid või köögiviljauputus ja valmistu töönädalaks  

Bologna pirukas Foto: Mari-Liis Ilover

Kui Bologna kastet on saanud veidi rohkem, kui kõhtu mahub, saab selle ära kasutada toekas ja toitvas pirukas. Tomatine hakklihakaste muutub külmas seistes tahkeks, nii et sellega on mugav pirukat täita. Teen sageli soolaste pirukate põhjaks jahusegu võrdsetes osades nisu-, odraja kaerajahust. Aga kui kapis on parasjagu vaid nisujahu, saab igati hea põhja ka vaid seda kasutades. Pastana võib käiku minna just see sort, mis sul üle on jäänud. Penne, fusilli, spagetid, sarvekesed või muu – kõik sobib!