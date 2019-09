Toiduuudised NIPP JA VIDEO! Kuidas muuta kodune pesto mitu korda paremaks Toidutare , täna, 12:27 Jaga: M

Pestotegu Foto: PantherMedia/Scanpix

Pesto on üks neist, mis tuleks kindlasti ise valmis teha, sest poekraamis on sageli kasutatud pühadeserüvetusena mõjuvad koostisaineid - nagu näiteks kartulihelbeid mahu suurendamise nimel. Kodupesto on ka üsna vaevatu - paned asjad segurisse ja vuristadki valmis. Ent on üks lihtne trikk, kuidas pesto veelgi maitsvamaks saada.