NÄDALAMENÜÜ | 16.-22. september: kapsas annab palju vitamiine ja vähe kaloreid Jane Maastik , täna, 07:57

Kapsarullid Foto: PantherMedia/Scanpix

Kapsast on peetud tervislikuks ja väärt toiduaineks juba ammustest aegadest. Toores kapsas on suurepärane vitamiinide ja mineraalainete allikas. Erinevates töödeldutud toitudes on ta aga maitsev ja vähese kalorsusega koostisosa. Hapukapsas toetab seedimist ja suurendab kasulike soolebakterite hulka.