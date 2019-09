HOIDISTEKONKURSS: parim moos keedeti valmis lõkketulel soomurakatest ja metsvaarikatest 

Esikoha laureaat oli kohal ka autasustamisel. Maris Veller lausus, et tema hoidised valmivad neljast tellisest ehitatud välipliidil. Võidumoos oli tema jaoks eriline, sest ta oli just oma kodukohast leidnud metsvaarikaid. Juurde läks veidi rabamurakaid ja hästi vähe suhkrut, sest perenaisele endasõnutsi väga magus keedis ei maitse.

Žürii, millesse kuulus lisaks toiduraamatute autorile Tuuli Mathisenile ja Vorstiabi peremehele, nime Voldemar Vorst taha peitunule ka Toidutare esindaja, palus siiski toonitada, et kõik konkursil osalevad hoidised on võitjad, sest need on oma valmistajate perede lemmikud.