KÖÖGITÄHESTIK | Mis imeasi on polenta? Merle Luik , täna, 06:00

Foto: vida press

Polenta on maisijahust aeglaselt keetes ja hautades tehtud püree. See on pärit, nagu paljud muudki maitsvad ja populaarsed road, Itaaliast. Põhja-Itaalia toiduvalikus on sel päris tähtis koht, ent saapamaa lõunapiirkondades kohtab polentat toidulaual pigem harva.