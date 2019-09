ÄRA NII TEE: 7 trikki, kuidas ei tohiks toiduga pirtsutavat last sööma meelitada 

Olukordi, kus järeltulija taldriku taga pirtsutab, võib olla kümneid erinevaid. Järsku ei kõlba toit, mis alles eelmisel nädalal pajast tilgatumaks söödi. Kuidas teha selgeks, et magustoit ei ole tõhus söömaaeg ning sellest ei peaks alustama. Ning ka seda, et süüakse sööki, mida vanemad valmis on teinud, see pole siin restoran, kus igaüks võib oma soove esitada - ehk ühepajatoit jääb ja ma ei keeda ühele makarone ja teisele pelmeene! Millest järgmine hetk on - ma ju vandusin, et ei hakka oma lapsi sööma sundima, aga...Ning ühel hetkel murdumine - issand, palun söö midagigi! Sa ei saa elada ju vaid tühjast õhust!

1. Palun ära ütle, et su laps on närb või valiv sööja

Toiduga pirtsutamine on põngerjatel paratamatult esinev faas, mis jõuab kätte kaheaastasena. See on täiesti normaalne. Kui sa tahad, et laps sellest etapist võimalikult valutult üle saaks, kohtle iga keeldumist rahulikult, ära tee sellest mingit teemat. Ära tõmba sellele ka tähelepanu ning kohe kindlasti ära hakka rääkima kõigile, et sinu laps on halb sööja. Ära ka hakka teda sööma sundima. Uuringud on näidanud, et pidevalt halvaks sööjaks tituleeritud väike inimene teadlikult vastavalt käituma. Lisaks on uuringud näidanud, et enamus toiduga pirtsutajatest hakkavad ühel hetkel täiesti tavaliselt sööma.

2. Ära tee lastele eraldi toitu.

Sest muidu ei hakka nad iial teisi asju sööma, kui makaronid ja praekartulid. On väga mugav lastele kogu aeg üht toitu pakkuda, ent maailmas on nii palju teisi rooge ja maitseid. Toitumisspetsid soovitavad teha üks õhtusöök tervele perele ning aseta lauale ka kausike või vaagen asjaga, mille puhul oled kindel, et seda söövad kõik - näiteks leivakorv või puu- või aedviljataldrik.