SÄÄSTA RAHA: 3 nippi, kuidas kõhu kõrvalt toidu kvaliteedis kaotamata kokku hoida 

Blogija soovitab koguni leiba ise teha, öeldes, et see mõjub lisaks eelarvele ka hingele hästi - miski pole rahustavam või kodusem, kui elamises hõljuv värskeltküpsetatud leiva aroom.

Alati on targem vaadata toodete kilohindu ning võrrelda. Kui su retseptibaas on lihtne ja piiritletud, leiad kiiresti soodsamad algained kätte.

Ka Toidutare on märganud, et allahindlused on tänapäeval osa turunduskampaaniatest. Samas poes on suuretõenäosusega odavamaidki tooteid, kui see, mis parasjagu on kaunistatud erksate siltidega kui eriti odav kaup.