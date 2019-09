Kolumnid KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL: Polpos tahaks näljaselt uriseda, aga maitseelamus summutab jorina Karmo Tüür, blogi: "Inimkatsed toidu ümber" , täna, 13:56 Jaga: M

Polpo Tartus Foto: Karmo Tüür

Pole Tartu linnas ilmselt legendaarsemat maja kui see, mille kohta vanema generatsiooni meeshinged ütlevad "vana Humal". Ütlevad ja õhkavad. Noh olgu, ülikooli peahoone on kah oluline, aga Humal - see oli ülikooliülene ja üleüldse imetabane asutis. Tänapäeval antaks sellele ilmselt "aasta integratsiooniteo" auhind või miskit säänset. Sest vaata toona oli see linna õlleasutis number üks. Tsentraalõllekas! Kõik käisid siin. Studendid ja professorid, töölised ja direktorid, sekka ilmselt kolhoosnikud ja teenistujadki. Käisid siin, sest mujale väga polnudki minna.Aga mitte vanast Humalast pole täna juttu, vaid samasse auku rajatud modernsest restoraanist Polpo. Miks Polpo, pole ma siiani aru saanud. Miskipärast meenuvad KAPO ja MUPO. Et siis poliitiline politsei? :) Aga tühja sest.Esmaspäeva tööpäevalõpusel ajal olen ma ainumas kunde, sestap kõik kulgeb kui lepse reega. Harukordselt sooja hilissuvise ilmaga sean end sisse verandal ja lasen päikesel turja soojendada ja sisemi