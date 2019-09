SOBILIK KA ERIK ORGULE: 7 peaaegu patuvaba maiust, mida ei pea ilmarahva eest peitma 

Siiski tuletame meelde, et nullkaloreid ole olemas ning kogustest sõltub väga palju. Need on küll retseptid, mida saab rahumeeli portsu-paar süüa, ent liialdades mõjuvad ka need kaalule halvavalt või kosutavalt.

Klikka retseptil: Šokolaadikook mustadest ubadest

Šokolaadikook mustadest ubadest Foto: Mari-Liis Ilover

Jahu-, rasva- ja valge suhkru vaba kook on pealtnäha ja maitselt täiesti tavaline šokolaadikook, ainult et peidab saledat saladust, milleks on üllatuslikult oad! Espresso võid asendada 1 tl lahustuva kohvi pulbriga.

Kodujuustukook vaarikatega (musta leiva põhjal) Foto: Jaan Heinmaa

Must leib on tervislik põnev vaheldus küpsistest või muretainast koogipõhjale ja tõstab mahedat täidist suurepäraselt esile. Vali leib, milles on vähem suhkrut, nii saad eriti tervisliku maiuse!