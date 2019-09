Kokad selgitavad jalgpallimurul parima, et toetada nälga kannatavaid lapsi 

"Restoranikogukond ootab seda turniiri väga ja 15 kohta alagruppides saime kiirelt täidetud, kuna üldiselt on soovijaid rohkemgi kui mahub. Sellised kokkusaamisi meie valdkonna inimestele lihtsalt väga palju pole,“ rääkis Pihel. „Et kokad ja restoranide töötajad ka tõepoolest jalgpalli mõistavad mängida, võivad kõik ise veenduda. Pealtvaatajad on vägagi oodatud.“

Tänavusel turniiril paigutati mängutabelisse ka üks üllatusvõistkond ning restoranidele tuleb jalgpallis konkurentsi pakkuma Eesti muusikute meeskond, mille kapteniks on särav lauljatar Teele Viira, kellele FC Kuressaare endise mängijana jalgpall sugugi võõras spordiala pole. „On äge, et saame oma jalgpallihuviliste muusikuteseltskonnaga sellest heategevuslikust turniirist osa võtta. Loodan, et sellest tuleb üks korralik jalkalahing ja jõuame vähemalt finaali,“ lausus Viira. Muusikute tiimi manageriks on Tomi Rahula, kelle täita on ka vastutusrikas ülesanne turniiri kohtunikuna.