TÄHISTA PIPRASTEIGI PÄEVA: see on imelihtne ja väga maitsev! (+ 3 retsepti ja video!)) 

Piprapihv aga selle steigi kohta on enam kui eksitav, sest tegu pole pihviga. Pihv eesti keeles tähendab pigem hakklihamassist kotletti kui sisefilee lõiku. Soomlased aga teavad filet mignon au poivre aga just pippuripihvi nime all.

Kuna tegu on ühe nende köögi menukama roaga, õppisid ka Eesti kokad üsna kiiresti turismivoogude kasvades seda rooga tegema. Ise muidugi, kui hästi see alati välja kukkus. Küllalt on nähtud neid kuivasid pipardatud lihapalasid, milles liha on muutunud õnnetuks statistiks. Üks aga oli kindel - sel pihvil oli alati turtsipärane ehk kallis hind ning seetõttu ka kohalike ehk eestlaste seas veidi nigel maine.