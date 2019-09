Toiduuudised UUS UURING: ka linnuliha söömine võib tekitada vähki Toidutare , täna, 13:56 Jaga: M

Linnuliha Foto: PantherMedia/Scanpix

Kuna uuringutes on tuvastatud seos punase liha ja vähi vahel on seni linnuliha nähtud kui tervislikku loomse proteiini allikat. Ent nüüd on Suurbritannia Oxfordi teadlased tuvastanud 470 000 inimest hõlmanud uuringu läbi, et ka linnuliha võib soodustada teatud tüüpi harvaesineva vähi tekkimist.