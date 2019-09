KÖÖGIVILJADE RÖSTIMISE ABC: Kuidas küpsetada need parajalt pruuniks ja maitsvaks 

Suurus loeb

Proovi teha nii, et su juurikad on ühte mõõtu. See tagab enam-vähem samasuguse küpsemisaja. Eri suuruses tükkidega juhtub nii, et osad juba söestuvad, teised aga on vaid õrnalt leiged. Soovitatakse suisa hoida ühte näidistükki hakkimise ajal lõikelaua serval.

Suhtu aga sellesse soovitusesse kaine mõistusega. Kui röstid korraga erinevad köögivilju on sarnase kuju saavutamine üsna keerukas, nii et ära selle sarnase suuruse tagaajamisega väga ka üle pinguta. Oluline on, et nad oleks enam-vähem samas kategoorias. Ning mõnede puhul nagu näiteks rooskapsaste puhul ongi kohatine veidi krõbedam äär plussiks.

Õli on röstija sõber

Kui ihkad seda mõnusat krõmpsu pruunistunud pinda tuleb sul köögiviljad enne kenasti ära õlitada.

Pea meeles, et aedviljade õli imamisvõime on erinev. Peaasi, et kõik nad oleks kenasti sillerdavad ja et kausi põhjas poleks veel reeturlikku õlilompi, mis näitab, et nüüd sai palju. Ehk siis poole kilo peale 1-2 supilusikatäit, aga asi on ka maitses ja juurikates. Soovitame kasutada pihustiga pudelit, siis jaotub õli paremini.