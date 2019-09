KALANÄDAL! 10 lihtsat aedviljadega mereanniretsepti, mis viivad keele alla 

Tomatisupp tursaga Foto: Tuuli Mathisen

Räim tomatis on selline mõnus nostalgiaroog, mille võiks kindlasti jälle ausse tõsta. Karuteene on sellele teinud samanimeline konserv, mida kimbutavad masstootele omased puudused. Kodune variant on aga iga kalasõbra unelm.