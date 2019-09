EVELIN ILVES ANNAB ARU: Kas kodurestoraniga on kõik? Mida ta seal haiglas üldse teeb?  

Sest mind huvitab tervis palju rohkem kui haigused. Ent arst peab loomulikult kogu skaalat valdama. Eriarsti eriala valides lähtusingi sellest, mis mulle kõige enam korda läheb – tervena elatud elu. Töötervishoid oli residentuuri erialanimestikus ainus, mis enamiku oma mahust ennetusele ja tervise hoidmisele pühendas.

Mida esimene töönädal meditsiinis mulle näidanud on? Võib-olla olulisim on see, et hoolimata tööandjate pingutustest heade ja nõuetele vastavate töökohtade ning tingimuste loomisest töö meie inimesi pigem ei ülenda vaid hoopis kulutab. Sest olles usin ja kohusetundlik, teevad väga paljud ületunde, mis mõjub nii füüsilisele kui vaimsele tervisele.

Teiseks märkan, et näiteks toidu tervislikkusele ja söömise regulaarsusele pööratakse ikka väga vähe tähelepanu kui üldse. Ma ei räägigi sellest, et kõik inimesed peaksid iga päev algainetest kodus süüa valmistama. Ka töökohal pakutava toidu puhul rändab kõhtu pigem pasta ja kartul kui erinevad köögiviljaroad. Või hammustavad töömehed lihtsalt saia ja joovad coca-colat peale. Sellise „dieediga” haihtub tervis varem või hiljem.

Ent ma näen ka seda, kui hea on, et meil selline teenus nagu töötervishoid üldse olemas on. See kohustab tööandjaid oma töötajate tervist regulaarselt kontrollima ning paralleelselt sellega ka töötingimuste parandamisse investeerima.

Ainult inimesed ise ei julge veel piisavalt enese eest seista. Ikka peljatakse ka arstile kurta, kui miski tööl häirib või halvasti mõjub. Kui arst selle otsusesse kirja paneb, mõjub see äkki kaebamisena?

Tõsi, ega need rahulolematu tööandja kurjad kõned arstile tulemata jää. Aga töö tingimused saavad lõpuks igal juhul paremaks. Ning nõnda jääb üha enamate töötajate tervis pikemaks ajaks rikkumata. See on ju mõlema, nii töö andja kui võtja huvides. Ja tõsi, see kõik puudutab ka klassikalisi valgekraesid, kelle tervist rapib kiirus, vastutus ja rööprähklemine. See on kõiksugu mürkide, tolmu ja müra kõrval tõstnud fookusesse moodsa aja psühho-sotsiaalset laadi ohutegurid.