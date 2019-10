TÄHISTA RAHVUSVAHELIST PASTAPÄEVA! 10 lihtsat, odavat ja tervislikku retsepti, jõukohased koolilapselegi 

Mida teha, kui emmel on kiire maailma päästa, aga kodus on mitu linnupoega nõudlikult oma kõhutäit ootamas! Tuleb muutuda leidlikuks - Toidutare ja Õhtulehe veebisaate "Poliitköök" külaline, erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas jagab oma sibula- ja küüslauguvaba retsepti, millega tema kolm last kindla peale ja kärmelt kõhud täis saavad.