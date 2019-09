Toiduuudised Väikepruulijad soovivad enda tehtud käsitööjooki masstoodangust märgisega eristada Toidutare , täna, 10:09 Jaga: M

Väiketootjate käsitööõlle märk. Foto: Eesti väikepruulijate liit

Et eristada oma käsitööõlut, -veini ja -siidrit masstoodangust, võttis Eesti väikepruulijate liit kasutusele märgised, mis aitavad kodumaiste tegijate toodangu kaubandusvõrgus ära tunda ja sellega regionaalset ettevõtlust toetada. Liidu juhatuse liikme ja Tankeri pruulikoja juht Jaanis Tammela sõnul on tarbijatel üha keerulisem eristada käsitööna valminud jooke masstoodangust, mille tootjad oma jooke üha enam samuti käsitööjoogina kuvavad. “Kuna üha rohkem suurtootjaid on lisanud oma tootevalikusse masstoodangu põhimõttel valminud, kuid “käsitööjoogiks” bränditud tooteid, otsustasime tulla liidu poolt välja käsitööjookide märgistega, mis tähistavad ka tegelikult käsitööna valminud õlut, veini või siidrit,” selgitas Tammela. Märgise lisamine ehtsatele käsitööjookidele on Tammela sõnul ka liidu panus kohaliku ettevõtluse edendamisesse, maaelu toetamisse ja uute töökohtade loomisesse, mis praegu valitsuse poolt nii suurtele kui ka väikestele tootjatele kehtestatud ebaõiglase ak