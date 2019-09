Toiduuudised PANE TÄHELE | Kööginipp: kuidas kana õigesti tükeldada? Naisteleht , täna, 10:03 Jaga: M

Foto: Ragne Värk

Kana on kahtlemata see proteiin, mille järgi haaravad igapäevaselt paljud perenaised. Kõige soodsam on osta terve kana ja sellest näiteks nädala jooksul erinevaid sööke möödaminnes kokku visata.