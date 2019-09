Päevaretsept VALMIB KIIRESTI: peaaegu nagu paella Manona Paris , täna, 16:29 Jaga: M

Paella Foto: Toidutare

Me ei üritagi väita, et see roog on sama, mis kuulus Hispaania köögi paella. Lõikasime teadlikult nurki, ei küpsetanud seda lahtisel lõkketulel ning söögi valmistasid naise käed (traditsiooniliselt on tegu meeste roaga). välja aga tuli.. no midagi üsna sarnaselt matsvamat, mis sai valmis 1-2-3! Paras argiõhtuks, kui tahaks midagi maitsvat!