TUDENGIKÖÖGI ABC: loe, milliseid nõusid võiks vajada noore inimese esimene köök

Esmalt küsi endalt, kui tihe kokkaja sa oled? Tasub meeles pidada, et kodutehtud toit on sageli odavam ja tervislikum. Lisaks pole enamlevinud retseptid nagu aedviljahautised või pasta tomatikastmetega kuigi keeruline valmistada.

Teiseks uuri, millised on sinu kokkamise võimalused. Kas elukohal on ette näidata midagi köögilaadset, kus on pliidiplaat, mikrolaineahi (palun ära nimeta seda mikrouuniks!), veekeetja olemas?

Kolmandaks millised on sinu kokandusoskused? Kui oled selles osas juba asisem tegelane, tekib kiustus soetada endale vidinaid, mis on küll kasulikud ühe-kahe roa jaoks, ent enamiku nädala jooksul jääksid kasutamata. Kui su pind aga on ahtake, on vaja eelistada võimalikult mitmeotstarbekamaid vahendeid ja jätta köögimänguasjad aega, mil sul on rohkem ruumi.