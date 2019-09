Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ | 2.–9. september: et üksi koju saabuval koolilapsel oleks toit ootamas Jane Maastik, toitumisnõustaja , täna, 07:31 Jaga: M

Pastaroog Foto: Jaan Heinmaa

Taas on suvepuhkused läbi ja algab kool. Kui vanemad käivad tööl ja lapsed koolis, on hea nädalavahetusel - või napimas vormis nädala esimesel päeval - ette võtta suurem kokkamine ja seeläbi teha pisut ettevalmistusi uueks nädalaks. Selles osas on meil seekord vaat et kahe nädala menüü. Algul tuleks paika panna eeloleva nädala menüü toitudega, mida saab ette valmis teha ja ka vajadusel sügavkülmutada. Nii valmib toit kiirelt ja keegi ei pea pärast väsitavat päeva tühja kõhtu kannatama.