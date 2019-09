Küpsetamata magustoidud EVELIN ILVESE KOKAKOOL: kui lapsed vinguvad, et tahavad midagi head ja kohe - mannahalvaa Toidutare , täna, 08:21 Jaga: M

Mannahalvaa Foto: PantherMedia/Scanpix

Toidutare kolumnist Evelin Ilves pajatab Kreekas puhates, et talle on jäänud silma üks lihtsamaist lihtsam kohalik maius, mida tehakse igas sealses kodus ja mis kuulub sarnasesse raudvarasse vanaema pannkookidega. Ent seda on isegi lihtsam teha.