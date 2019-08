Eestimaine mesi võitis kolm auhinda mainekal gurmeekonkursil Great Taste 

Firma Nordic Honey asutaja ja tegevjuht Kadri Rytkönen teatas, et konkurents oli tihe. “Sellel aastal osales Great Taste konkursil 12 772 toodet. Oleme väga uhked, et sellises konkurentsis eristusid kolm meie toodet ning ühtlasi olime esimene Eesti ettevõte, mis on Great Taste auhinna võitnud.

Great Taste 2019 auhinna võitsid järgmised kolm Nordic Honey toodet: Late Harvest mesi võitis 2-tähe auhinna. Spring Is In The Air mesi võitis 1-tähe auhinna, millega hinnati see eriliseks maitseelamuseks. 1-tähe auhinna võitis ka tšilliga maitsestatud maitsemesi “A Sting Of Chilli”.