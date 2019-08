EVELIN ILVES: need, kes terve suve 24/7 tööl on olnud, põgenevad 

Need, kes terve suve 24/7 tööl on olnud, põgenevad. Sest olgugi su töö puha maises paradiisis, tuletab kõik su ümebr meelde ikka ja taas kohustusi ning muidugi tööd.

Kümmekond aastat tagasi, kui sedasama romantilist väikesaart külastasin, poleks ma osanud ettegi kujutada, et siin juba mitte kauges tulevikus joogalaagreid hakatakse korraldama. Sealkandis polnud sel hetkel ühtegi joogaõpetajat ja Sasy – kes nüüd meid siin juhendab – elas täisverelist noore naise lõbusat pidutseja-elu.

Tookord, kui siia saarele esimest korda sattusin, elasin küll lihtsas, ent väga heas hotellis ja meie ümebrkaudsetes külades kohtas ainult maalähedasi taverne, rohkesti kohalikku ja imemaitsvat toitu kuldse oliiviõli, tüümianimee ja ulmeheade mereandidega, viinamarjadest, puuviljadest ja retsinast * rääkimata.

Hommikusel jooksuringil nägin kohalikke aedasid kastmas ja värskeid hiiglaslikke kaheksajalgu pesunöörile riputamas. Ja kuigi see kõik on siin õnneks endises eheduses alles (jah, ka kruusateed!), on siin nüüd ka ainult joogale pühendunud keskus koos privaatse ranna, oma taimetoidurestorani ja imearmsa külalistemajaga. Mida jooga küll siin Hippocratese ja Sokratese maal teeb?!

Kohale jõudes selgus, et samasuguse imestusega piidlesid õpetajat ja üksteist ka kõikjalt maailmast retriiti saabunud joogatajad. Muide, neist ainult üks oli varem sama pikalt seda ala harrastanud kui mina – 10 aastat. Tema oli prantslannast jooga-ja tantsuõpetaja Austraaliast. Lisaks leidsin õhtusöögilaua ümbert oma uute kaaslastena järgnevaks nädalaks veel noore advokaatide paari Iirimaalt, investeerimispankurite paari Londonist, Ameerika miljonäridele spetsiaalreise korraldava ettevõtja Prantsumaalt, pikast raskest haigusest taastuva õpetajanna Norrast, ühe spordihullu Kreekast ning teise Itaaliast ja veel ühe rännumehe kusagilt Briti kunagisse kolooniasse kuulunud India ookeani saarelt.

Tõeliselt kirev seltskond! Ja mille üle nad arutlesid? Ikka selle üle, et miks jooga ja kuidas see juhtus, et Kreekas???