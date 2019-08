EGA OMETI SINA KA? Kuidas turistid restoranides rumalust välja näitavad 

Food&Wine palus erinevatel restoranidel üle maailma kirjeldada, kuidas välismaalased neile närvidele oma matslusega. Kuigi neil paluti iseloomustada Ameerika turiste, palusid nad rõhutada, et see kõik ka paljude teiste kaugete külaliste kohta. Loe, äkki tunned ka mõned eestlased ära...

Tahad Itaalias või Hispaanias õhtust juba kell 17 süüa? Aga paljudes kohtades on siis seal veel lõunaaeg. See näitab, et turistil on kohalikest kommetest täiesti kama kaks. Itaalias algabki õhtusöök sageli alles 20st. Rooma ettekandjad on selle üle kurtnud naljamisi: ‘Mi fa salire il fascismo.’” (kirvetõlge: "nad ajavad mu fašistiks”).