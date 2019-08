KASULIK NIPP! Miks ei maksa avokaadot lõigata metallist noaga 

Üks võimalusi, kuidas oma pooliku eluaega pikendada on metallnoast loobumine. Kasuta avokaado lõhestamisel hoopis keraamilist või tugevast plastikust nuga ja nii võid vältida, et viljaliha muutub juba järgmiseks hommikuks pruunikaks, vahendab Cooking Light.

Põhjus, miks poolikud avokaadud kiiresti päevituvad, peitud hapnikus. Õhuga kokkupuutudes värvuvad avokaado viljalihas olevad ensüümid pruunikaks. Staarkokk Nick Stellino on lausunud, et metallist noad, mille koostises on rauda või vaske (ehk pea iga roostevaba lõikur) kiirendab ensüümide õhuga reageerimist.