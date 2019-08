ISE KA ÜLLATUD, KUI HEA: Hakkliha-kartlulipudruvorm õunate ja pohladega 

KARTULIPUDER1 kg KartulidSool 2 dl Kohvikoor 30 g Või 0.5 tl Riivitud muskaatpähkel HAKKLIHAMASS2 tk Saiaviil1 tk Keskmine sibul Värskelt hakitud petersell 500 g Hakkliha 1 tk Muna Sool Purustatud must pipar PEALE3 tk Keskmine õun 4 spl Pohlad20 g Või

1. Kõigepealt valmista kartulipuder: koori ja tükelda kartulid ning keeda 1 tl soolaga maitsestatud vees pehmeks. Kuuuta väikeses potis kohvikoort ja võid, kuni viimane on sulanud.

3. Vahepeal, kui kartulid keevad, valmista hakklihamass. Pane saiaviilud vee sisse paisuma, koori ja haki sibul peeneks. Haki ka petersell. Pigista saiast vesi välja ning sega koos muna, hakitud sibula ja peterselliga hakkliha sisse. Segada on hea käega, siis on kindel, et kõik koostisained jaotuvad ühtlaselt. Maitsesta segu soola ja pipraga.