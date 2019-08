ÕUN ARGIROOGADES: 10 tervislikku retsepti, kuidas ubinaid iga päev süüa 

Uuritud on õuntes leiduvaid polüfenoole ja tulemused on olnud üllatavad. Ubinates peituvad ained vähendavad eri vähivormide riski. Köögi- ja puuviljade mõju kopsuvähile on palju uuritud ja kõige silmapaistvamat toimet on avaldanudki õunad.

On ka teada, et õunte söömine aitab reguleerida vereringe vastuvõtlikkust suhkrutele, sest õunas sisalduvad flavonoidid takistavad teatud ensüümide toimimist, mistõttu keerulisemaid süsivesikuid lõhustatakse lihtsuhkruteks aeglasemas tempos. See aga aitab võidelda äkk-näljasööstudega, mis kimbutavad peale suhkrurikka toidu söömist.

Klikka retseptil: Hasselbacki seafilee peekoni ja õunaga

Hasselbacki seafilee peekoni ja õunaga Foto: Jaan Heinmaa

Rootsis Hasselbackeni restoranis esmakordselt valmistatud samanimelised kartulid on üleilma tuntud. Aga miks mitte valmistada sarnaselt ka liha või kala. Seafileest valmistatud praad võiks olla lahjem ja kergem asendus klassikalisele seapraele ning valmib ka oluliselt kiiremini.