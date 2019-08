7 PEAMIST VIGA KOKKAMISEL: profid aitavad kodukokkadel lihtsate nippidega paremini süüa teha 

Korralik terav, hästi tasakaalus ja õige suurusega kokanuga on koduses majapidamises hädavajalik asi. Head nuga võib võrrelda kvaliteetse kirvega - kui on hea riist, siis töö lendab käes, kui halb, siis on kõik pahasti, lisaks lõikad veel endale näppu. Sestap ei tohikski teravat nuga karta, sest ohtlikud on just nürid noad, mida liiga tugevasti vajutatakse.