KUIDAS OLLA VEGAN: esimesed sammud täistaimetoitlaste maailmas 

Vitamiin B12. Seda on veganitel eriti lihtne küllaldaselt saada, enamasti piisab, kui võtta 2-3x nädalas 1000 mikrogrammist lisandit. Lisandid ja rikastatud toiduained on veganitel ainsateks usaldusväärseteks B12-vitamiini allikateks. Ükski taim B12-vitamiini ei sisalda, sest taimedel pole neid enda elutegevuseks vaja. B12-vitamiini toodavad bakterid, ka lisandites on see bakteriaalset päritolu. Suur osa loomasöödast on tänapäeval samuti B12-ga rikastatud, seega ei saa mitteveganid B12-vitamiini kuidagi loomulikumal kujul.

D-vitamiin. Seda võiksid talvekuudel võtta mitte ainult veganid, vaid kõik eestimaalased, sest meie kliimas jääb seda suurel osal elanikkonnast talvel puudu. Tavaline apteekides müüdav D3-vitamiin ei ole kahjuks veganitele sobilik, sest see on tehtud lanoliinist, mida saadakse lambavillast. Veganitele sobilikku D3-vitamiini toodetakse samblikest ja siis on purgil tavaliselt ka veganmärgistus. Veganitele sobib ka D2-vitamiin.

Jood. See on üks neist olulistest toitainetest, mille kohta tavaliselt ei teata, et veganid peavad sellele tähelepanu pöörama. Joodi on lihtne saada, tarbides päevas näiteks 150 mikrogrammist vetikast (kelp) tehtud lisandit. Toidulisandi võtmise võib asendada ka regulaarse vetikate söömisega, kuid siis tuleb rohkem uurida ja arvutada, sest mõned vetikad (nt nori) sisaldavad liiga vähe joodi ja teised (nt kelp) liiga palju – joodi ületarbimine on tervise seisukohast sama halb kui joodi alatarbimine. Ka söögivalmistamisel on soovitav kasutada jodeeritud soola. Segatoitlased saavad joodi peamiselt piimast, aga mitte seetõttu, et piim loomulikult joodi sisaldaks, vaid lehmade udaraid ja piimamasinaid desinfitseeritakse joodiga ning piim on joodiga n-ö saastunud. Kindlasti pole piim aga mingi suurepärane joodiallikas ning uuringud nii Eestis kui Soomes on näidanud, et ka segatoitlased peaksid joodi piisavale saamisele rohkem tähelepanu pöörama.

EPA ja DHA. Praeguseks ei ole kindel, et seda lisandit on tingimata veganitel vaja juurde võtta. Esiteks suudab keha seda mingil määral ka ise toota, seega ei ole tegemist asendamatu toitainega. Teiseks pole tehtud piisavalt uuringuid, mis ütleksid, kas see lisand on tingimata vajalik. Üldiselt soovitavad aga vegantoitumise eksperdid igaks juhuks veganitel väikeses koguses seda mikrovetikatest tehtud lisandit siiski mõned korrad nädalas juurde võtta.

Algajale veganile võib tunduda seda nimekirja vaadates, et väga palju asju on vaja meelde jätta, aga nagu mainisin, on see kõik vaid harjutamise ja aja küsimus. Üldiselt piisab mõnest nädalast või paarist kuust, et uued harjumused paika loksuksid. Tuleks meeles pidada, et ka segatoitlus ei taga automaatselt kõikide vajalike ainete saamise. Ka mitteveganina tuleb

jälgida erinevaid reegleid ja nippe, et olla terve. Seega ei ole veganina nendele põhitõdedele tähelepanu pööramine mingisugune eriline või keeruline asi, vaid tervisliku toitumise loomulik osa.