KUUM PIRUKAS! 10 Toidutare parimat suvist õunakooki, mida vajad just nüüd Toidutare , täna, 09:48

Karamelline õunakook Foto: Jaan Heinmaa

Õunakook on üks augustilpu kohustuslikke asju, mida võiks naljamisis vaat et kodanikuõigueks nimetada. Nüüd, kus üunu saab juba hea nabri ukse tagant kastist pole mingit ettekäänet, et mitte kooki küpsetada.