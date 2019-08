ÕL VIDEO JA GALERII | Toidureis Võrumaale ehk Kas presidendil on põhjust vöökoha pärast muretseda? 

Toidutare käis vaatamas, kuidas Vana-Võrumaa maitsed end pakkuda oskavad, ning võib kinnitada sealse kandi uskumust – kui kallis külaline on juba kolkasse meelitatud, söödetakse ta oimetuks. President Kersti Kaljulaidil, kes läheb peatselt Kagu-Eestisse resideerima, on põhjust oma vöökoha pärast tõsiselt muretseda.

Uma Mekk korraldas augusti alguses eurorahade toel ajakirjanikel ringreisi, et tutvustada oma kaubamärgi alla kogunenuid. Seda märki kannab toidukaup, mis on Vana-Võrumaa mullast võrsunud ja kohaliku inimese hoolsa käega kasvatatud ning sooja südamega valmistatud. Vana-Võrumaa on kuulutatud ka tänavu aasta toidupiirkonnaks.

Niisiis, pakime end bussi ja asume avastusretkele! Tee võib ju tunduda pikk, esimese peatuskohani läheb aega enam kui kolm tundi. Kohalikud turismiarendajad ohkavad, et pole just lihtne saada pealinlasi nii kaugele, ikkagi kolm-neli tundi autosõitu! Samas Saaremaale minnes tuleb koos praamisõiduga neli tundi.

Olles just saabunud Euroopa-turneelt pereautoga, ei tundugi see eriti pikk. Samas kohalikud tunnistavad, et natuke eemal on nad jah ning ega naljalt keegi möödasõidul nende juurde ei satu. Nagu ütles Siidrikoja peremees Indrek Elhi, siis kui keegi on juba oma teekonnal nii kaugele Eesti nurka sattunud, siis niisama teda minema ei lasta. Ikka näidatakse kohalikud aarded ette ja söödetakse kõht täis. Külalist tuleb ju hoida!

Külalislahkus ongi see, mis Vana-Võrumaal esimesena silma torkab, Igal pool on laud lookas – seda tunnistab ka enamik mu tuttavaid, kellel veidigi juuri sealkandis, mina kaasa arvatud. Meenuvad lapsepõlve külaskäigud Kurekülla ning vanaema hurjutused: enne lauast ei tõuse, kui kõht täis. Ent seda pole sugugi raske saavutada...

Sest vaadake - teine asi, mis Võrumaal paistab silma, on mingi eriline lisamaitse, umami, mis teeb üle riigi levinud road eriliselt maitsvaks. Kukeseenekaste on siinmail eriliselt magus. Suitsuliha eriti hõrk ja mahlane, just paraja krehvtisusega. Juurikad röstitud nii, et tekstuur alles, pealispind krõmps ning naturaalne mekk mitmekordistatud. Kuidas nad seda teevad?