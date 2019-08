EVELIN ILVES: Selle suve õppetunnid ehk pisar on silmas 

Hiiumaale jagub alati kordades rohkem päikselisi tunde kui mandrile. Olen seda kolmel järjestikkusel aastal kogenud, et ilmateate järgi elavad saared ikka hoopis teises vööndis kui Eesti mandrimaa. Nii et tasub kõrva taha panna – kui Tallinnas või Tartus sajab ja on vilets suusailm, on igati mõistlik mõnele saarele – eriti Hiiumaale või Ruhnu – põgeneda, sest seal paistab suure tõenäosusega ikkagi päike. Ka hoolimata yr.no (Norra ilmajaam - toim) ähvardustest, et saartel sajab. 90% ei vasta see tõele!

Muidugi valmistan ka kastmed ja lõhekreemi salatite ja vräppide jaoks ning pesen nõud ja koristan ka. Igal öösel huugab ahi Pavlova kookidele hellalt põhjasid kuivatades ja mina ise tuiskan kolme talu vahet, kust värsket kraami saan. Munad ja marjad, juurikad ja roheline – nii palju kui võimalik, on oma ja hiiumaine.

Hiiumaa suvehooaeg on lühike: 8-10 nädalat, sestap otsustasin sel aastal, et kohvik on iga päev avatud. Mulle tähendas see non-stop tööd 22. juunist kuni 22. augustini. Iga päev kella 9st hommikul kuni südaööni, tihti kella üheni öösel. Ilma ühegi puhkepäevata. Kuidas selle juures veel saart ennast, kookidest kõnelemata, armastada – imestan isegi. Aga nii see on. Kuidas???

Tallinnas poleks ma võimeline niimoodi töötama ega elama. Ka tüdrukud, kes mul saarel abis käisid, nõustusid: sama arv tunde tööd saarel ja linnas mõjuvad erinevalt nagu öö ja päev. Linn väsitab ja räsib nii hullult. Miski eriline energia Hiiumaal aga taastab rajud töötunnid.

Ent midagi tegin ma varasemast ka teisiti.

Esiteks pidasin hoolega silmas, et saaksin igal ööl 7-8 tundi magada. Tean une olulisust ning otsustasin proovida, kas sel tõesti on efekt. Kohvikut pidades on nii lihtne oma uni 4-5 tunnini kahandada, sest kogu aeg on midagi vaja teha.